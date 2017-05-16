Биотехнологическая компания BIOCAD выиграла тендер на поставку трастузумаба в Сирию. Министерство здравоохранения Сирии в начале мая объявило, что готово выкупить у компании недостающее для рынка лекарство.

Это первый тендер, который BIOCAD выиграл в Сирии. После тендера компания BIOCAD намерена начать процесс регистрации трастузумаба в Сирии с помощью механизма Fast Track (программа ускоренного рассмотрения препаратов).

Сейчас в Сирии на стадии регистрации уже находится один из препаратов компании BIOCAD – биоаналог ритуксимаба. Это первый российский препарат моноклональных антител, который применяется для лечения онкогематологических (неходжкинская лимфома и хронический лимфолейкоз) заболеваний.

В ближайшие пять лет предполагается поставить этот препарат на сумму более 250 млн рублей в Сирию. Предполагается, что компания получит регистрацию биоаналога ретуксимаба в начале третьего квартала 2017 года

«Это не просто выигранный тендер, а огромный шаг вперед. Для каждого правительства тяжело быть первым, поэтому, когда мы выходим на рынок какой-то страны, дальше срабатывает цепная реакция. Пул арабских стран, с которыми мы намерены начать работать - гигантский. Мы уже сотрудничаем с Йеменом, а в будущем нам интересны рынки Алжира, Ливана, Ирака и Ирана», - заявил Дмитрий Морозов, генеральный директор и основатель компании BIOCAD.