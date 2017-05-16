Омбудсмен Москалькова направила в СКР данные «Новой газеты» о геях в Чечне

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила в Следственный комитет России информацию «Новой газеты» с личными данными представителей ЛГБТ-сообщества, подвергнутых преследованию в Чечне.

Читайте также:

Расследование «Новой газеты» о геях в Чечне: взгляд из Петербурга

«Я получила еще одно обращение с конкретными фамилиями и именами от «Новой газеты» и направила на рассмотрение на имя Александра Ивановича Бастрыкина, председателя Следственного комитета», - цитирует Москалькову «Интерфакс».

Она отметила, что месяц на рассмотрение ее обращения еще не истек. Москалькова сообщила, что информация «Новой газеты» касается людей, местонахождение которых неизвестно, и предполагается, что они могли быть убиты.

По ее словам, вопрос не в сексуальной ориентации этих людей, а в том, что «никто и ни при каких условиях не может быть подвергнут насилию, унижению, и, тем более, лишению жизни». «Правомерно было бы, если бы центральный, федеральный орган тоже принимал бы обращения», - резюмировала Москалькова.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование «Убийство чести» о преследованиях и убийствах гомосексуальных мужчин в Чечне. Анонимные источники в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили о более чем сотне мужчин, задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них.