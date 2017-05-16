Смольный объявил конкурс на концепцию нового Музея блокады

Смольный объявил конкурс на концепцию нового Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. В нем примут участие архитектурные бюро из Петербурга, Москвы, Норвегии, Германии, Финляндии и США. Победителей конкурса объявят 8 сентября 2017 года. Об этом сообщает REGNUM.

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Сегодня, 16 мая, в старом здании музея в Соляном переулке участников конкурса поприветствовал вице-губернатор города Владимир Кириллов. Он подчеркнул, что главное - не забывать о страшных днях осады Ленинграда.

Для участников провели экскурсию по существующей экспозиции музея. По словам директора музея Сергея Курносова, для всей коллекции места в Соляном переулке катастрофически не хватает, возможности для развития почти нет - отсутствуют достаточные выставочные площади, фондохранилище, помещения для архива, научно-исследовательского и образовательного центра.

Предполагается, что новый музейно-выставочный комплекс появится на Смольной набережной - под него отойдет территория площадью 1,73 га на стрелке Невы западнее Смольного монастыря, неподалеку от Таврического дворца. Сейчас участок занимают зеленые насаждения, а планируемый парк музейного комплекса находится к западу от него на территории «Водоканала».

Участникам ознакомительного семинара, который проходит в Северной столице, расскажут, каким должен быть новый Музей блокады. В рамках конкурса они должны будут предложить планировочные и объемно-пространственные решения. Основная задача - органично включить новое здание в панораму стрелки Невы, создать музей с экспозицией под открытым небом.

Планируется, что новый комплекс будет объединять общественные пространства, постоянную экспозицию, зоны временных выставок, институт Памяти - научно-исследовательский и образовательный центр, мемориалы, общедоступные архив и библиотеку, фондохранилище. Он будет рассчитан на 800 тыс. посетителей в год. При этом музей в Соляном переулке также сохранится.