Путин разрешил ФСБ изымать участки земли для госнужд

Президент России Владимир Путин разрешил Федеральной службе безопасности изымать участки земли или расположенной на них недвижимости для государственных нужд. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Такие меры необходимы для обеспечения безопасности, например, в зонах с особыми условиями использования территорий или вблизи государственных границ, ранее заявили в ФСБ. Пользоваться таким правом будут только в исключительных случаях, подчеркнули в ФСБ

Поправки не предусматривают увеличения штатной численности сотрудников ФСБ и дополнительного финансирования из бюджета. В конце марта аналогичные полномочия получила Федеральная служба охраны.