На Кадырова подали в суд из-за преследования геев в Чечне

На главу Чечни Рамзана Кадырова подали в Международный уголовный суд (МУС) из-за преследования геев в республике. Об этом сообщает «Медуза».

Читайте также:

Расследование «Новой газеты» о геях в Чечне: взгляд из Петербурга

Заявителями стали три французских ЛГБТ-движения, они требуют провести расследование. Одна из заявительниц Этьен Десульер назвала Кадырова «организатором пыточных лагерей с целью истребления гомосексуалов».

Факты преследования Agence France-Presse на условиях анонимности подтвердили несколько геев, бежавших из Чечни. В заявлении в МУС приведены их слова о том, что «это были не действия разрозненных групп, а исполнение поручений чеченского руководства, во главе с Рамзаном Кадыровым».

В начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование «Убийство чести» о преследованиях и убийствах гомосексуальных мужчин в Чечне. Анонимные источники в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили о более чем сотне мужчин, задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным 19 апреля опроверг сообщения в СМИ о задержаниях и убийствах. Он также назвал публикации в СМИ провокационными. После этого канцлер Германии Ангела Меркель попросила Путина заступиться за геев в Чечне.

В начале мая Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой обсудить с генпрокурором и главой МВД положение гомосексуалистов в Чечне. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон ищет возможности обеспечить поддержку ЛГБТ-сообществу в Чечне.