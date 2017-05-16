Военным дезертирам, убившим медсестер в Петербурге, грозит 53 года колонии на троих

Военным дезертирам, убившим медсестер 442-го Окружного военного госпиталя на Суворовском проспекте, грозит 53 года колонии на троих. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Максима Пашкова.

Сегодня, 16 мая, в Третьем окружном военном суде в закрытом режиме прошли прения сторон. Сторона обвинения попросила для Давида Зиганшина 24 года колонии, Александра Томского - 22 года, Степана Доценко - семь лет.

Трое военнослужащих, находящихся в психиатрическом отделении госпиталя в ночь на 12 апреля 2016 года совершили побег. Причиной побега был страх уголовной ответственности за имитацию психических заболеваний.

Тогда же они, по версии следствия, убили двух медсестер, на которых нашли следы ножевых ранений и следы удушения. Помимо этого, обвиняемые вскрыли сейф и похитили шесть тыс. рублей.

Молодых людей задержали на границе с Финляндией 12 апреля, сопротивление при этом они не оказали. Военнослужащие планировали сбежать на Украину.