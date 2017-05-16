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В Петербурге в 2017 году отремонтируют два километра трамвайных путей

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© Фото: Instagram / @nau_spb

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В текущем году Смольный выделил на ремонт дорог порядка 3,4 млрд рублей.

В Петербурге в 2017 году отремонтируют два километра трамвайных путей. Об этом сообщает АБН со ссылкой на заместителя директора СПб ГКУ «Дирекция транспортного планирования» Дмитрия Галкаева.

По его словам, работы будут вестись на семи адресам, основным объектом для ремонта станет проспект Савушкина. При этом дорожники уже приступили к ремонту на Студенческой улице и площади Мужества. Адреса выбирали по заявке «Горэлектротранса».

Кампания по ремонту улично-дорожной сети в Северной столице стартовала в начале мая. В текущем году Смольный выделил на ремонт дорог порядка 3,4 млрд рублей. В 2016 году на ремонт дорожного покрытия потратили порядка 5,2 млрд рублей.

Ремонтом в юго-западной части займется компания «Орион плюс», в юго-восточной — «АБЗ-Дорстрой», а в северной — «ВАД». На каждый участок потратят более 1 млрд рублей. Адресная программа насчитывает более 70 участков улично-дорожной сети.

Как уточнил Дмитрий Галкаев, на период проведения Петербургского международного экономического форума и Кубка конфедераций ремонтные работы на участках, задействованных в организации и проведении мероприятий, будут приостановлены и ограничение движения сняты.

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