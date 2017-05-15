Милонов предложил в 10 раз увеличить штрафы за проживание без регистрации

Депутат Виталий Милонов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, в десять раз увеличивающий штрафы за проживание в квартире без регистрации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на парламентария.

Поправки предлагается внести в статьи 19.15.1 и 19.15.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Проектом закона увеличивается штраф с 3 тыс. до 30 тысяч рублей для проживающих в квартире без регистрации, а также с 5 тыс. до 50 тыс. рублей – для нанимателей и собственников жилья.

Кроме того, с 7 тыс. до 300 тыс. рублей предлагается увеличить штрафы для юридических лиц - если они без уважительных причин нарушили сроки уведомления органов регистрационного учета о проживании человека, которому было предоставлено помещение. В городах федерального значения - Москве или Петербурге - штраф для юрлиц будет больше, его планируют увеличить с 10 тыс. до 500 тыс. рублей.

Как пояснил депутат, законопроектом предлагается установить дополнительную гарантию для членов семьи, сталкивающихся с ситуацией, когда вместе с ними проживает наркозависимый, либо человек, злоупотребляющий алкоголем, либо имеющий пристрастие к азартным играм, либо ведущий антисоциальный образ жизни, или же склонный к совершению преступлений и правонарушений.

Их депутат предлагает не освобождать от административной ответственности при отсутствии письменного согласия членов семьи, являющихся нанимателями или собственниками данного жилого помещения. В настоящее время россияне, проживающие в жилом помещении без соответствующей регистрации, совместно с членами семьи, освобождаются от ответственности.