Россия потратит 20 млн рублей на восстановление купола Капитолия в Гаване

Россия потратит 20 млн рублей на восстановление купола Национального Капитолия в Гаване на Кубе. На портале госзакупок опубликован конкурс на выполнение проектных работ, заказчик - предприятие "Госзагрансобственность" Управделами президента РФ.

В мае прошлого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что российские специалисты окажут содействие в реставрации Капитолия, в котором разместится Национальная ассамблея народной власти Кубы. По словам Матвиенко, о помощи просили кубинские парламентарии, готовился проект межправительственного соглашения, пишет РИА "Новости".

Обследование купола на Кубе уже обошлось бюджету в 2,4 млн рублей. Новый конкурс касается проектных работ по восстановлению золотого покрытия купола. Проектировщик к концу августа должен представить решения по усилению конструктивных элементов большого купола, а также по устройству его новой облицовки природным камнем с укладкой нового медного листа и нанесением покрытия из сусального золота.

Финансироваться работы будут из федерального бюджета РФ. Исполнителя планируется определить в начале июня. Ранее стало известно, что Россия планирует простить Киргизии долг на сумму 240 млн долларов. Две страны собираются подписать соответствующий протокол.