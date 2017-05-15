Заявки от РПЦ на передачу Исаакиевского собора до сих пор нет

Заявки от РПЦ на передачу Исаакия до сих пор нет. Об этом говорится в ответе губернатора Петербурга Георгия Полтавченко защитникам собора. Документ опубликовал на своей странице "ВКонтакте" депутат Борис Вишневский.

"Полтавченко ответил нам на обращение по поводу Исаакия и референдума. Достаточно уклончиво, так скажем. Напомню, что мы спрашивали губернатора, как именно он и правительство города намерены учесть мнение населения. И просили поддержать идею референдума, как самый лучший способ учесть это мнение. Губернатор отказался высказывать мнение по референдуму, причем неубедительно. Учитывать мнение они собираются путем анализа публикаций и выступлений в СМИ - знаем мы, как "учитывается" мнение таким путем", - написал парламентарий.

"Из важного: заявка на передачу собору РПЦ не поступала до сих пор. Поэтому все разговоры о том, что губернатор что-то "решил", бессмысленны", - также добавил Вишневский.

В начале января 2017 года губернатор официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия. Православные активисты подали на избирком в суд из-за поддержки референдума. Для начала сбора подписей также необходимо одобрение Законодательного собрания, депутаты рассмотрят вопрос по референдуму 17 мая.