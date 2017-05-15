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В Ботаническом саду Петербурга зацвела сакура

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© Фото: vk.com/gruzinina
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    Цветение продлится 10-14 дней, красивая картинка будет ближе к 20 мая.

    В Ботаническом саду Петербурга зацвела сакура. Об этом сообщается на официальной странице сада в социальной сети "ВКонтакте".

    "Первый пошел! Первые цветы на первой распустившейся сакуре, через несколько дней начнут цвести остальные экземпляры", - говорится в сообщении.

    По словам сотрудников БИН РАН, цветение продлится 10-14 дней. "Можно сильно не бежать, сакура только-только началась, красивая картинка будет ближе к следующим выходным", - отмечают в саду.

    На выходных с 20 на 21 мая Ботанический сад примет участие в "Ночи музеев", поэтому будет работать дольше обычного.

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