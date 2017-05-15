В Ботаническом саду Петербурга зацвела сакура. Об этом сообщается на официальной странице сада в социальной сети "ВКонтакте".

"Первый пошел! Первые цветы на первой распустившейся сакуре, через несколько дней начнут цвести остальные экземпляры", - говорится в сообщении.

По словам сотрудников БИН РАН, цветение продлится 10-14 дней. "Можно сильно не бежать, сакура только-только началась, красивая картинка будет ближе к следующим выходным", - отмечают в саду.

На выходных с 20 на 21 мая Ботанический сад примет участие в "Ночи музеев", поэтому будет работать дольше обычного.