В Индонезии к берегу прибило тушу гигантского кальмара (ВИДЕО)

К берегу индонезийского острова Серам прибило гигантскую тушу животного, предположительно, кальмара. По другой версии, это могут быть останки горбатого кита, пишет «Медуза».

Останки 15-метрового существа обнаружил местный житель, причем в темноте он принял ее за лодку, севшую на мель.

Как отмечает Jakarta Globe, кальмар умер за три дня до того, как его нашли. Местные жители попросили власти убрать тушу, так как она уже начала разлагаться.

Максимальная длина кальмаров от края плавников до кончиков ловчих щупалец достигает 16,5 метров. Средняя длина тела взрослой особи горбатого кита составляет 14,5 метров.

Видео: Patasiwa Kumbang Amalatu / YouTube