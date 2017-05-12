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Особняк Мельцеров на Большой Конюшенной стал региональным памятником

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© Фото: cat-cat-cat.ru

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Пятиэтажный дом, возведенный в 1904-1905 годах, относится к лучшим образцам северного модерна.

Особняк Мельцеров на Большой Конюшенной, 19/8, лит. А, стал региональным памятником. Пятиэтажный дом, возведенный в 1904-1905 годах, относится к лучшим образцам северного модерна. Об этом сообщили в КГИОП.

Архитектором дома стал Федор Лидваль. В 1907 году комиссия по присуждению премий за лучшие фасады наградила Лидваля серебряной медалью за фасад дома Мельцеров. Этот вариант нового модерна сложился в Петербурге под воздействием архитектуры национального романтизма в Швеции и Финляндии.

История застройки участка началась в середине XIX века. В 1849 году А.И. Тур, основатель мебельной фабрики, заказал академику архитектуры Л.Л. Бонштедту проект дома-особняка на углу Большой Конюшенной улицы, а также реконструкции старого флигеля по переулку, где находились мебельные мастерские.

В 1867 году участок приобрел у наследников А.И. Тура купец 1-й гильдии Н.Ф. Штанге, владелец бронзолитейной и ламповой фабрики. Кроме основного производства он наладил и продолжил производство мебели. После смерти потомственного почетного гражданина А.А. Мельцера в 1896 году домовладение на Большой Конюшенной улице перешло его вдове М.Н. Мельцер.

В начале 1900-х годов ее сын, инженер-электротехник Н.А. Мельцер, ликвидировал остатки бронзового производства на участке. На месте особняка и мастерских было решено возвести доходный дом, проект которого как раз составил архитектор Федор Лидваль.

Нижнюю часть здания до революции занимали главная контора и магазин фотопринадлежностей «Кодак». В 1920-х годах здесь работал Государственный трест ленинградских металлопромышленных заводов массового производства «ТРЕМАСС».

В доме жил с 1929-го и умер в 1939 году художник А.А. Рылов. В этом же здании в 1950-х годах жил и работал видный литературовед Н.К. Пиксанов – автор фундаментальных трудов по истории русской литературы. В настоящее время здание используется в жилых целях.

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