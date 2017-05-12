  • 12 Май 2017
USD 13.05.2017 57.1640 0.0479
USD ММВБ 21:16 57.11700  
EUR 13.05.2017 62.0915 -0.0680
EUR ММВБ 21:16 62.4310  
Нефть($) 12.05.2017 50.67 0.22
Нефть(p) 12.05.2017 2896.50 +14.99

В Эрмитаже впервые за 100 лет прошла православная служба

Автор:


© Фото: spbda.ru
    следующая

    Темы дня

    Богослужение возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий.

    В Государственном Эрмитаже впервые за 100 лет прошла православная служба. Первая после 1917 года литургия архиерейским чином была совершена 11 мая в домовом храме, бывшем придворном соборе Спаса Нерукотворного. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской духовной академии. Богослужение возглавил ректор академии архиепископ Петергофский Амвросий.

    «В эти пасхальные дни мы восславили Воскресшего Господа в храме, посвященном Его Нерукотворному образу. Здесь чувствуется связь времен и сопричастность истории нашего великого Отечества. Хотя это возобновленный храм, в нем все равно присутствует дух прошлого, потому что невозможно убрать из памяти вечности молитвы и воздыхания всех людей, которые приходили под эти своды для того, чтобы брать благословение на очень трудное, но великое дело управления Российским государством», - заявил Амвросий.

    В храме собрались студенты духовной академии и прихожане храма из числа сотрудников Эрмитажа. На богослужении молились об упокоении великих государей, императоров и императриц, почивших руководителей и сотрудников музея, а также о здравии нынешнего руководства и всех трудящихся в Эрмитаже.

    После литургии прхиепископ Амвросий и настоятель храма Спаса Нерукотворного протоиерей Владимир Сорокин поблагодарили директора Эрмитажа Михаила Пиотровского за приглашение и возможность совершать богослужения в домовом храме музея.

    Благодаря сотрудников музея за их труд, владыка подарил каждому икону и сказал, что именно они помогают духовенству поддерживать огонь молитвы в эрмитажном храме и освящают это пространство своей верой.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество

      Лучшее в Петербурге

      День корюшки: чем порадует большой праздник в Петербурге

      Как отмечают «Праздник корюшки», где искать самую свежую царь-рыбу в Северной столице, как ее можно приготовить, а также почему она стала неофициальным городским символом.

      читать далее →

      Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

      Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

      читать далее →

      Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

      Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

      Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

      Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Пресс-релизы

      12.05.17
      Ремонт техники Apple: от диагностики до устранения проблемы не пройдет много времени
      12.05.17
      Международное агентство помогает найти долгожданное счастье
      11.05.17
      Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
      11.05.17
      Светодиодное освещение – выбор современных потребителей
      11.05.17
      Своевременная профилактика подвески авто существенно продлит срок службы
      04.05.17
      Как я построил дом из газобетона
      28.04.17
      Выбор пледа: внимание на материал
      28.04.17
      Пуаро жив!

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm