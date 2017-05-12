В Эрмитаже впервые за 100 лет прошла православная служба

В Государственном Эрмитаже впервые за 100 лет прошла православная служба. Первая после 1917 года литургия архиерейским чином была совершена 11 мая в домовом храме, бывшем придворном соборе Спаса Нерукотворного. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской духовной академии. Богослужение возглавил ректор академии архиепископ Петергофский Амвросий.

«В эти пасхальные дни мы восславили Воскресшего Господа в храме, посвященном Его Нерукотворному образу. Здесь чувствуется связь времен и сопричастность истории нашего великого Отечества. Хотя это возобновленный храм, в нем все равно присутствует дух прошлого, потому что невозможно убрать из памяти вечности молитвы и воздыхания всех людей, которые приходили под эти своды для того, чтобы брать благословение на очень трудное, но великое дело управления Российским государством», - заявил Амвросий.

В храме собрались студенты духовной академии и прихожане храма из числа сотрудников Эрмитажа. На богослужении молились об упокоении великих государей, императоров и императриц, почивших руководителей и сотрудников музея, а также о здравии нынешнего руководства и всех трудящихся в Эрмитаже.

После литургии прхиепископ Амвросий и настоятель храма Спаса Нерукотворного протоиерей Владимир Сорокин поблагодарили директора Эрмитажа Михаила Пиотровского за приглашение и возможность совершать богослужения в домовом храме музея.

Благодаря сотрудников музея за их труд, владыка подарил каждому икону и сказал, что именно они помогают духовенству поддерживать огонь молитвы в эрмитажном храме и освящают это пространство своей верой.