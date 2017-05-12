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Картина дня: «Зенит-арена» и арест ректора университета Бонч-Бруевича

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© Фото: thenextweb.com

Темы дня

Допустила ли ФИФА «Зенит-арену» до матчей Кубка конфедераций, почему игра «Зенита» с «Краснодаром» перенесена на «Петровский» и в чем обвиняют Сергея Бачевского.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала многострадальная «Зенит-арена». Последний домашний матч «Зенита» в сезоне-2016/17 против «Краснодара» пройдет 17 мая не на новом стадионе, как планировалось ранее, а на «Петровском».

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Футбольный клуб объясняет, что такое решение позволит организаторам матча полностью подготовить поле стадиона на Крестовском к Кубку конфедерации и «уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки».

Несмотря на перенос матча, представители Международной федерации футбола, «Зенита», Оргкомитета «Россия-2018» и администрации Петербурга все же допустили «Зенит-арену» до проведения матчей Кубка конфедераций. В ФИФА отметили, что по результатам наблюдений функциональная готовность арены соответствует стандартам технической оснащенности и логистики.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стал скандал вокруг университета Бонч-Бруевича. Сегодня был задержан и арестован ректор вуза Сергей Бачевский. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Петербургский дневник» (16:15), «Фонтанка.ру» (16:15) и АБН (16:20).

Ректор отправлен под домашний арест до 4 июля, он обвиняется в превышении должностных полномочий, которые повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч.1 ст.286 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено 4 мая. По версии следствия, Бачевский превысил свои полномочия с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года. Следствие считает, что ректор в рамках трех контрактов передал нежилые помещения в аренду разным коммерческим организациям, тем самым нарушив несколько законов. Вследствие этого университет недополучил 1,7 млн рублей.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Фонтанка.ру» и «Петербургский дневник».

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