СК в третий раз отказался возбуждать дело в отношении Павленского

Следственный отдел СК РФ Москвы в третий раз отказался возбуждать дело в отношении художника Петра Павленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката акциониста Ольгу Динзе.

Художника обвиняют в избиении одного из актеров "Театра.doc", а также в попытке изнасилования актрисы Анастасии Слониной. Именно актриса подала заявление на Павленского, была проведена доследственная проверка.

Акционист опроверг обвинения, назвав дело провокацией. В середине января 2017 года Павленский покинул Россию, в мае власти Франции предоставили ему политическое убежище вместе с женой и детьми.

Несмотря на то, что Павленский уехал из РФ, в апреле ему официально запретили выезд из страны из-за неоплаченного штрафа. В рамках акции "Угроза" в ноябре 2015 года он поджег дверь здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Мещанский районный суд Москвы приговорил Павленского за поджог двери к штрафу в полмиллиона рублей за повреждение объекта культурного наследия.