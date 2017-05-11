МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Петербурга ночью 12 мая. Температура воздуха ночью опустится до минус одного градуса, ветер северо-западный, западный ночью 1-6 м/с.

"Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать о ваших намерениях. Заблаговременно включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигайте стоп-сигналами", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также рекомендуют водителям быть особенно осторожными на перекрестках. "Будьте внимательны: не все водители учитывают опасность гололеда. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или неопытный водитель", - отмечается в сообщении.

МЧС советует удерживать увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 метров.

"На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода – в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля. Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста", - резюмируют спасатели.