Будейкин признал вину в создании «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте»

Филипп Лис Будейкин признал вину в создании «групп смерти» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря петербургского городского суда Дарью Лебедеву.

«Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Будейкину до 20 августа. Будейкин признает свою вину, против продления меры не возражал», - рассказала она.

Будейкин был задержан 15 ноября в подмосковном Солнечногорске, а позднее доставлен в Петербург. По версии следствия, Филипп создавал «группы смерти», где подросткам якобы внушали мысль о суициде.

Молодому человеку предъявили обвинение по статье «доведение до самоубийства в форме подстрекательства». Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей, его уже признали вменяемым.

Порталу «Санкт-Петербург.ру» удалось последнее до задержания интервью Будейкина, где он фактически признался, что виновен в самоубийстве подростков.