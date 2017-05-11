СК предъявил обвинение трем фигурантам дела о теракте в Петербурге

Трем фигурантам дела о теракте в Петербурге предъявили обвинение. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Обвинение предъявили Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову. Их обвиняют по пункту «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и ч.2 ст. 222.1 УК РФ - террористический акт, а также незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Всего по угловому делу сейчас проходят десять человек. Остальным соучастникам в ближайшее время также будет предъявлено обвинение. Расследование дела продолжается. «Фонтанка.ру» пишет, что всех молодых людей после допросов увезут в Москву для очной ставки.

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.