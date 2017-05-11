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Известия: Россиянам не хватает денег на общественный транспорт и ЖКУ

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© Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

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Эксперты прогнозируют дальнейшее усугубление проблем в этих сферах.

По данным Росстата, сейчас россиянам не хватает денег на общественный транспорт и ЖКУ. При этом продукты питания стали более доступными, например, подешевели овощи, мясо и яйца. Об этом сообщают «Известия».

Проживание в домах государственного и муниципального фондов, одежда и проезд в городском автобусе подорожали. Более того, эксперты прогнозируют дальнейшее усугубление проблем в этих сферах.

«Покупательная способность говорит о том, что может купить человек на имеющийся доход. В 2015 году покупательная способность падала на все, так что рост этого показателя хотя бы на продовольственные товары - это благоприятный признак», - отметила ведущий научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ Светлана Бирюкова.

Из мониторинга НИУ ВШЭ «Население России в 2016 году: доходы, расходы и социальное самочувствие» следует, что в течение всего 2016 года население чаще всего испытывало затруднения с оплатой жилищно-коммунальных услуг. К ноябрю доля граждан, не способных оплатить услуги ЖКХ, достигла 27%.

По данным Росстата, в первом квартале 2017 года покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения на плату за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов снизилась на 7% по сравнению с тем же периодом 2016-го.

Покупательная способность на оплату проезда в городском муниципальном автобусе снизилась на 12%. По данным Минтранса, с декабря 2015 по декабрь 2016 года тарифы на проезд в городских автобусах и электричках выросли на 9,4%, а в трамваях - на 8,7%.

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