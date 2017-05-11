Вход на станцию метро «Озерки» временно ограничат в связи с работами по модернизации эскалаторов. Об этом сообщается на официальном сайте ГУП «Петербургский метрополитен».

С 15 мая по 26 июня 2017 года с 07:45 до 09:30 часов по рабочим дням вход на станцию будет ограничен. В подземке просят заранее планировать маршрут поездок.