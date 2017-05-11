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«Метрострой» заканчивает прокладывать тоннель к станции «Приморская»

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© Фото: russos.livejournal.com

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Тоннелепроходческий щит «Надежда» достиг Васильевского острова.

«Метрострой» заканчивает прокладывать тоннель к станции «Приморская». Тоннелепроходческий щит «Надежда» достиг Васильевского острова. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

«Надежда» начала прокладывать новый тоннель в начале 2016 года от пересечения улицы Оптиков и улицы Туристской. С момента старта пройдено уже 4/5 тоннеля или 4000 из 5200 метров.

Позади самые сложные участки: Приморский район с его насыпными территориями, два водных участка и намыв в западной части Крестовского острова, где впервые за историю петербургского метростроения щит был протянут через строящуюся станцию.

Сейчас «Надежда» идет со стабильной скоростью порядка 15 метров в сутки в благоприятных условиях – сквозь толщи кембрийской глины, впереди у нее ещё чуть более одного км пути. Далее, в демонтажной камере, куда выйдет щит, не доходя до станции «Приморская» 500 метров, он будет разобран и по тоннелю выдан через котлован станции «Новокрестовская».

Оставшаяся часть тоннеля между демонтажной камерой и станцией «Приморская» будет представлять собой участок с двумя тоннелями традиционного для петербургского метро диаметра 5,6 метров. В данный момент один из тоннелей уже пройден, сооружение второго планируется завершить в сентябре этого года.

В уже сооруженном двухпутном участке тоннеля ведутся путевые работы, укладывается ходовой рельс. На станции «Улица Савушкина» («Беговая») ведется разборка обделки тоннеля, это необходимо для сооружения основных конструкций станций. Более 60% обделки уже демонтировано. На станции «Новокрестовская» основные конструкции уже сооружены, ведется монтаж внутренних станционных перегородок, производится укладка бетона в конструкции посадочных платформ, начаты отделочные работы.

Согласно контракту, на строительство этого участка метрополитена, который сооружается в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, выделено 2,5 года. «Метрострой» сдаст участок от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина» с промежуточной станцией «Новокрестовская» к 30 марта 2018 года.

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