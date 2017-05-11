Крупнейший в мире планетарий откроют в Петербурге в ноябре

Крупнейший в мире планетарий откроют в Петербурге 4 ноября. Изначально предполагалось, что он будет построен летом. Сроки сдвинулись из-за технических причин и желания создателей лучше организовать внутреннее пространство комплекса, пишет «Фонтанка.ру».

В процессе работы над запуском планетария у его создателей также появились новые идеи, рассказал программный директор проекта Максим Егармин. Для посетителей создадут четыре стола с мультитач-управлением - они позволят после основного сеанса «управлять куполом планетария, вращать его и перемещать в пространстве».

Кроме того, рядом со звездным центром создадут научно-технический кластер «Лаборатория», где разместятся российские стартапы в области нейротехнологий, виртуальной и дополненной реальности, авиамодельный клуб, а также школа программирования.

Самый большой в мире планетарий разместится в креативном пространстве «Люмьер-Холл» – в здании бывшего газгольдера на набережной Обводного канала. Диаметр комплекса составит 37 метров. На данный момент самый большой планетарий в мире – Nagoya City Science Museum в Японии, его диаметр равен 35 метрам.