Российский рынок могут покинуть 80% импортеров вина из-за приказа Минфина

Российский рынок могут покинуть 80% импортеров вина из-за новых правил начисления акциза, введенных Минфином в начале мая. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Новый приказ Минфина лишает импортеров возможности пользоваться пониженной ставкой акциза для поставок продукции с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Льгота может распространяться только на российских производителей.

При этом импортеров вина могут обязать доплатить акциз за весь период ее действия - с 1 января 2016 года. "По некоторым крупным компаниям размер доначисленных акцизов может превысить 100 млн рублей", - рассказал источник издания.

По прогнозам экспертов, в первую очередь вырастут в цене на 5-10% вина до 500 рублей за бутылку. Рост цен не самое страшное, что может случиться, отмечают специалисты, так как в случае доначисления акциза многие импортеры могут просто разориться. С рынка могут уйти 80% компаний, что может фактически остановить импорт.