В Петербурге 11 мая днем ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем от пяти до семи градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Переменная облачность, днем местами кратковременный мокрый снег. Ветер северный, северо-западный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах. Восход солнца был в 04:32, закат будет в 21:19. После заката температура воздуха и сила ветра не изменятся.