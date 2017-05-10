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Картина дня: драка на акции «Бессмертный полк» и «Зенит-арена»

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© Фото: fedmanager.com

Темы дня

Кто устроил стычку на Дворцовой площади 9 мая, где пройдет матч «Зенита» с «Краснодаром» 17 мая.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала драка на акции «Бессмертный полк» 9 мая в центре Петербурга. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (03:15), «Деловой Петербург» (08:45) и канал «Piter tv» (08:45).

Представители азербайджанской и армянской диаспор устроили стычку на Дворцовой площади. Поводом стало то, что армяне развернули на акции флаг Нагорно-Карабахской республики и выкрикивали его армянское название – «Арцах».

Дело в том, что 9 мая 1992 года была создана армия обороны Нагорно-Карабахской республики (территориально входит в состав Азербайджана, но провозгласила себя независимой). В этот же день армянские подразделения захватили населенную азербайджанцами Шушу, фактически взяв под контроль бывшую автономную республику.

Представители армянской диаспоры развернули на Невском проспекте флаг НК и выкрикивали Карабах и «Арцах». Это вызвало гнев выходцев из Азербайджана, которые попросили полицию остановить провокацию, отметив, что флаг НК в России запрещен.Когда армяне подняли флаг НК на Дворцовой около 10 азербайджанцев попытались их остановить. Трое из них попали в Мариинскую больницу с разбитыми лицами и сотрясениями.

При этом в азербайджанской автономии агентству заявили, что ее представители не зашли дальше «устных предупреждений» и стали жертвами нападения. Десять человек были доставлены в отделы Центрального УМВД и отпущены после профилактических бесед. При этом в ГУ МВД Петербурга заявили, что нарушений общественного порядка на акции «Бессмертный полк» замечено не было.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стала многострадальная «Зенит-арена». Изначально «Фонтанка.ру» со ссылкой на источник в клубе «Зенит» написала, что футболисты отказались играть на новом стадионе из-за состояния поля.

Вскоре после этого сообщения в «Зените» опровергли информацию о переносе матча с «Краснодаром», который пройдет 17 мая, с «Зенит-арены» на стадион «Петровский». «Матч с «Краснодаром» состоится на новом стадионе на Крестовском острове. На данный момент нет никакой информации о переносе матча. На данный момент он планируется на новой арене», - заявили в «Зените».

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Фонтанка.ру» и «Петербургский дневник».

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