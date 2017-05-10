Станция метро "Василеостровская" открыта после проверки. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Она была закрыта на вход и выход с 20 часов, поезда следовали мимо станции без остановки.

"В 20:28 "Василеостровская" открыта, опасных предметов не обнаружено", - уточнили в метрополитене.