На экс-руководителя Центра экспертиз СПбГУ пожалуются в полицию. Такое решение принято на ректорском совещании после проверки деятельности руководства Центра. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Поводом для ревизии стало увольнение директора Центра Ларисы Цветковой в конце 2016 года, она возглавляла подразделение вуза несколько лет. После ее ухода выяснилось, что не были переданы договоры более чем со 100 организациями, отчетные документы и другие бумаги.

После этого университет инициировал выборочную проверку финансово-хозяйственной деятельности Центра. В частности, ревизоров интересовали договоры СПбГУ на проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.

Его должны сдавать все иностранные граждане и лица без гражданства при оформлении разрешения на работу в России, патента, разрешения на временное проживание или вида на жительство. Проверяющие нашли множество нарушений. В частности, в договорах на сдачу экзамена были указаны нереальные сроки их заключения, не было обоснований для выплат контрагенту (они различались от 7 до 70% по внешне похожим договорам), были нарушены сроки оплаты услуг со стороны контрагентов (при этом задержка оплаты не фиксировалась, не велось претензионной работы).

Все экзамены по правилам должны фиксироваться на видеокамеру. В Центре качество записей было настолько низко, что не позволило проверяющим сделать выводы не только о качестве экзамена, но и о самом факте его проведения. В связи с этим принято решение о продолжении проверки в более широких масштабах. Результаты проверки будут направлены в правоохранительные органы.

Помимо экзаменов для мигрантов Центр экспертиз СПбГУ делает большую часть заключений для МВД, СК и прокуратуры по экстремистским делам и материалам. Он также работает с госорганами и частными лицами по проведению всякого рода экспертиз, привлекая специалистов с разных факультетов университета.