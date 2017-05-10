Провожающих на пригородные поезда Петербурга обяжут носить пропуск. С 15 мая 2017 года вводится бесконтактная смарт-карта «Провожающий». Об этом сообщили в ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Карту придется использовать всем провожающим или встречающим для прохода через турникет. Ее можно будет получить в пригородных билетных кассах после внесения залоговой стоимости в размере 115 рублей.

Деньги будут полностью возвращены при соблюдении правил и сроков использования карты. Срок действия БСК «Провожающий» составляет 60 минут с момента ее оформления. Для получения залоговой стоимости карта должна быть возвращена в кассу не позднее времени окончания действия без механических и прочих повреждений.

Порядок прохода на платформу пригородного сообщения лиц, провожающих или встречающих пассажиров на станциях полигона обслуживания ОАО «СЗППК», оборудованных автоматизированной системой контроля оплаты проезда, можно изучить на сайте компании.

Фото: pda.ppk-piter.ru