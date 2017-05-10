Провожающих на пригородные поезда Петербурга обяжут носить пропуск. С 15 мая 2017 года вводится бесконтактная смарт-карта «Провожающий». Об этом сообщили в ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».
Карту придется использовать всем провожающим или встречающим для прохода через турникет. Ее можно будет получить в пригородных билетных кассах после внесения залоговой стоимости в размере 115 рублей.
Деньги будут полностью возвращены при соблюдении правил и сроков использования карты. Срок действия БСК «Провожающий» составляет 60 минут с момента ее оформления. Для получения залоговой стоимости карта должна быть возвращена в кассу не позднее времени окончания действия без механических и прочих повреждений.
Порядок прохода на платформу пригородного сообщения лиц, провожающих или встречающих пассажиров на станциях полигона обслуживания ОАО «СЗППК», оборудованных автоматизированной системой контроля оплаты проезда, можно изучить на сайте компании.