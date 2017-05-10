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Кремль объяснил отсутствие иностранных глав на параде Победы

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© Фото: Максим Шеметов / Reuters

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На нем присутствовал лишь президент Молдавии Игорь Додон.

Кремль объяснил отсутствие иностранных глав на параде Победы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Широкого участия лидеров иностранных государств в торжествах в текущем году не предусматривалось.

«Поскольку речь шла не о юбилее, то какого-то широкого международного участия не предусматривалось», - цитирует «Лента.ру» Пескова. В 2017 году отмечается 72-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Комментируя присутствие президента Молдавии Игоря Додона на прошедших 9 мая мероприятиях, официальный представитель Кремля пояснил, что российский лидер пригласил молдавского коллегу на праздник в ходе их последней встречи.

Додон принял участие в параде на Красной площади. Кроме того, он возложил венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что приезд президента Молдавии на празднование Дня Победы в российскую столицу многое значит для развития отношений между двумя народами.

Участие большого числа иностранных лидеров предполагалось в 2015 году, когда отмечался 70-летний юбилей со Дня Победы. Однако тогда на парад в Москву не приехали большинство приглашенных глав государств из-за конфликта на Украине.

В военном параде Победы участвовали порядка 10 тыс. военных и 114 единиц наземной техники. Авиационную часть мероприятия отменили из-за плохих погодных условий. Обращаясь к россиянам с поздравительной речью, Путин отметил, что нет, не было и не будет силы, которая могла бы поработить российский народ.

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