В Петербург из Нью-Йорка доставили мощи Елизаветы Федоровны

В Петербург из Синодального собора Нью-Йорка доставили ковчег с мощами святой княгини Елизаветы Федоровны. Он будет находиться в Северной столице до 11 мая, приложиться к святыне могут все желающие.

Торжественная встреча ковчега состоялась в Александро-Невской Лавре. Перед мощами состоялся молебен с участием сводного молодежного хора Санкт-Петербургской епархии.

С 5 по 9 мая мощи будут в Троицком соборе Александро-Невской Лавры (наб. реки Монастырки, 1), а с 9 по 11 мая в соборе Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых (Миргородская улица, 1А). Доступ к святыне будет осуществляться в часы работы храмов.

Княгиня Елизавета Федоровна, урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская (1864 - 1918) – великая княгиня Дома Романовых, супруга великого князя Сергея Александровича, старшая сестра последней русской императрицы Александры Федоровны, почетный член и председатель Императорского православного палестинского общества с 1905 по 1917 годы, основательница и настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве.

В 1905 году супруга Елизаветы Федоровны убил террорист Иван Каляев. После этого она полностью отошла от светской жизни. В 1918 году большевики арестовали княгиню и сослали на Урал, в Алапаевск. За ней отправились две монахини Марфо-Мариинской обители и несколько членов семьи. В июле 1918 года их всех заживо погребли в шахте. В 1992 году Елизавета Федоровна была прославлена Русской православной церковью в лике преподобномученицы.