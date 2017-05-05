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Россия ужесточит контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии

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© Фото: Андрей Александров / РИА "Новости"

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Новые правила вводятся из-за безвизового режима для граждан 80 стран в Белоруссии.

С 15 мая 2017 года Россия ужесточит контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Григория Рапоту.

Все рейсы между Россией и Белоруссией будут переведены в международные сектора российских аэропортов. Кроме того, пассажиры, которые не являются гражданами этих двух стран, будут проходить пограничный контроль.

Рапота подчеркнул, что "пограничный контроль граждан РФ и Республики Беларусь, следующих этими рейсами, осуществляться не будет". Они по-прежнему смогут пересекать границу по внутренним паспортам.

Единственным изменением для них будет обязанность сохранять посадочный талон. Его нужно будет предъявлять по прибытии в Россию. "Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут", - отметил Рапота.

С 12 февраля в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государства Евросоюза. Указ президента устанавливает безвизовый въезд через национальный аэропорт Минска. Решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на российскую территорию.

Ранее на официальном портале правовой информации России были опубликованы три приказа ФСБ. Из них следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны - в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Как отмечается в документах, такое решение принято в целях создания необходимых условий охраны границы.

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