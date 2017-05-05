В Петербурге в ночь на 6 мая разведут семь мостов

В Петербурге в ночь с 5 на 6 мая разведут семь мостов. Об этом сообщается на официальном сайте СПб ГБУ «Мостотрест». Будут разведены мосты:

Благовещенский мост: с 01:25 по 02:45, а также с 03:10 по 05:00.

Дворцовый мост: с 01:10 по 02:50, а также с 03:10 по 04:55.

Троицкий мост: с 01:20 по 04:50.

Литейный мост: с 01:40 по 04:45.

Большеохтинский мост: с 02:00 по 05:00.

Мост Александра Невского: с 02:20 по 05:10.

Володарский мост: с 02:00 по 03:45, а также с 04:15 по 05:45.

Кроме того, до шести утра 6 мая движение транспорта по Тучкову мосту полностью прекращено в связи с реконструкцией. Ранее стало известно, что в ночь с 9 на 10 мая разводить мосты Петербурга не будут.

В Петербурге 10 апреля официально стартовал сезон навигации. Актуальная информация о разводке мостов доступна на официальном сайте СПб ГБУ «Мостотрест».