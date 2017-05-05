Тоннель петербургской дамбы на неделю закроют для транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте Дирекции комплекса защитных сооружений Северной столицы.

С 10 по 16 мая 2017 года будет прекращено движение автомобилей по Финскому транспортному отсеку автодорожного тоннеля. Причиной ограничения станут дорожные работы.

Движение транспорта будет организовано по Невской стороне тоннеля. Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за дорожной разметкой, знаками, а также соблюдать скоростной режим.