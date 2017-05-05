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Очевидцы заметили, что "Зенит-арена" дымится

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По их словам, днем 5 мая стадион "горит или парит".

Днем 5 мая очевидцы заметили, что "Зенит-арена" дымится. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Кажется, "Зенит-арена" горит или парит", - написал один из участников группы. "Это горят 40 млрд рублей, которые потратили на нее", - шутят петербуржцы.

Как выяснилось, сегодня на новом стадионе тестировали систему дымоудаления перед вторым тестовым матчем 7 мая. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на главу комитета по строительству Сергея Морозова.

По его словам, для тестирования специально зажигали файеры и армейские дымовые шашки. Все происходило под контролем МЧС и противопожарных бригад стадиона. Дым ушел своевременно, в соответствии с нормативами Российского футбольного союза.

Матч 7 мая между "Зенитом" и "Тереком" начнется в 19:00. Впервые для болельщиков откроют Яхтенный пешеходный мост. При этом его официальное открытие состоится 26 мая.

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал Навального "известным в России треплом" и призвал взять в руки лопату.

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