В Петербурге 28 мая пройдет Большой велопарад. Он организован в рамках единого дня велопарадов в России и ежегодно проходит в поддержку велодвижения каждое последнее воскресенье мая. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Велосипедисты проедут от БКЗ «Октябрьский» до парка 300-летия Санкт-Петербурга, где встретятся с участниками Зеленого марафона. Традиционный забег на дистанцию 4,2 км уже включен в официальную программу мероприятий, посвященных празднованию Дня города. Марафон стартует под девизом «Километры добрых дел» и одновременно пройдет еще в 53 городах России, включая Калининград.

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга для всех желающих будет предусмотрена развлекательная программа с конкурсами для спортсменов и болельщиков, выступлением артистов, а также развлечениями для маленьких гостей.

Возрастное ограничение для участия в Большом велопараде – 14+, в развлекательной программе могут принять участие все желающие. Подробнее о правила велопарада можно прочесть на сайте КРТИ.