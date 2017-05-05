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Задержан еще один подозреваемый в хищениях при строительстве "Зенит-арены"

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© Фото: Алексей Даничев / РИА "Новости"

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По данным СК, Кирилл Сливкин дал взятку, чтобы его фирма - "Стройэлектромонтаж-5" - получила контракт на строительство стадиона.

Задержан еще один подозреваемый в хищениях при строительстве "Зенит-арены". Следственный комитет Петербурга взял под стражу бизнесмена Кирилла Сливкина. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

По данным СК, он дал взятку при получении контракта его фирмой - "Стройэлектромонтаж-5" - на строительство стадиона. Ранее был задержан его отец, Василий Сливкин. Он проходит по делу бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, которого подозревают в хищении 50 млн рублей.

Компания "Стройэлектромонтаж-5" (СЭМ-5) создана в 2010 году в Москве. Основной вид деятельности - электромонтажные работы. До лета 2015 года единственным владельцем значился Кирилл Сливкин. Его отец Василий Сливкин занимал должность генерального директора.

В начале 2015 года СЭМ-5 получила контракт на художественную подсветку и наружное освещение арены за 300 млн рублей. По версии следствия, из аванса, выданного на закупку светильников, было потрачено менее трети.

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал Навального "известным в России треплом" и призвал взять в руки лопату.

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