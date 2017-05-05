Ространснадзор выявил ряд нарушений при проверке петербургского метро

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере транспорта выявили ряд нарушений при проверке петербургского метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Чертока.

Проверка проводилась после произошедших 3 апреля взрывов. "Мы закончили проверку, она завершилась на прошлой неделе. В ходе проверки мы выявили некоторые нарушения. Мы о них доложили руководству метрополитена Петербурга и руководству региона", - рассказал Черток.

По его словам, Ространснадзор провел тщательную проверку всех станций метрополитена. Согласно общей практике, в случае проверок транспортной безопасности после терактов Ространснадзор не озвучивает в СМИ подробности нарушений.

В середине мая ведомство заслушает доклады руководства метрополитена Петербурга о ходе устранения этих недостатков. Взрыв в метро Петербурга произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу

Жертвами взрыва стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения. По делу о теракте арестованы несколько человек, большинство которых из Киргизии. В среду, 3 мая, спустя месяц после взрыва в метро, жертвы теракта со всего мира поделились с "Санкт-Петербург.ру" тем, как сложилась их жизнь после трагедии.