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Дом Радинга на Адмиралтейском канале стал региональным памятником

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© Фото: citywalls.ru

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Фасады лицевых корпусов дома решены в стиле классицизма.

Дом Радинга стал региональным памятником. Фасады лицевых корпусов дома по Галерной улице и набережной Адмиралтейского канала решены в стиле классицизма. Об этом сообщили в КГИОП.

К 1828 году владельцем участка значился действительный статский советник Герман Радинг, в 1857 году – бывший генерал-майор Голле. В 1875 году по заказу новой владелицы дома Анны Федоровны фон Пистолькорс академик архитектуры Николай Федорович Беккер выполнил проект надстройки четвертым этажом и переоформления фасада лицевого корпуса по Галерной улице в характере эклектики, а также надстройки трехэтажного западного дворового флигеля. Лицевой дом по набережной Адмиралтейского канала остался без изменений.

В 1905 году после смерти Анны Федоровны домовладение перешло к ее наследникам в равных долях: дочерям Елизавете Константиновне фон Пистолькорс, Анне Константиновне Ивковой и сыну Федору Константиновичу фон Пистолькорс. Последние работы в домовладении проводились уже по заказу новых хозяев.

В 1907 году Техническое отделение Городской Управы разрешило перекрытие воротного проезда между дворовыми флигелями несгораемыми сводиками, выполненными гражданским инженером Бруно Гауптфогель. В период Великой Отечественной войны от попадания снаряда пострадал лицевой дом по Адмиралтейскому каналу, однако уже в 1947 – 1948 годах дом был восстановлен проектным и научно-исследовательским институтом «Гипроникель».

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