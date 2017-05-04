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В России ужесточили правила ношения георгиевских ленточек

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© Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

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Правильнее всего размещать важный символ на лацкане пиджака.

В России ужесточили правила ношения георгиевских ленточек. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на пресс-секретаря общественного движения "Волонтеры Победы".

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Закреплять ленты на антеннах машин, сумках или голове теперь нельзя. Кроме того, запрещено использовать поврежденные ленточки либо носить их ниже пояса.

В организации считают, что правильнее всего размещать важный символ на лацкане пиджака. Акция стартовала по всей России 24 апреля, волонтёры раздают ленточки всем желающим.

"Лучшее место для символа памяти и уважения - у сердца. Поэтому мы и считаем, что георгиевскую ленточку лучше крепить с левой стороны груди", - отметил сотрудник пресс-службы.

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