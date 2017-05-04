Петербуржцы смогут наблюдать звездный дождь - утром 6 мая достигнет своего максимума метеорный поток Эта-Аквариды. Звезды будут "сыпаться" из созвездия Водолея, пишет "Петербургский дневник".

Поток Эта-Аквариды рожден легендарной кометой Галлея. Луна, которая будет близка к полной фазе, не помешает наблюдениям. Он скроется за горизонт после 3:00 по московскому времени.

В этот момент радиант Майских Акварид появится над восточным горизонтом. Скорость метеоров составит 66 км/с. Чтобы увидеть эти быстрые белые метеоры, лучше выбраться за город.

Иссякнет поток Акварид к 28 мая, однако до этого времени в ясные безоблачные ночи можно наблюдать более слабый поток звездного дождя.