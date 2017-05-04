В Петербурге выпустили серию открыток «Героические звери»

В преддверие Дня Победы благотворительный проект «Зверопочта» и арт-пространство «Республика кошек» выпустили серию открыток «Героические звери», посвященную животным-героям Великой Отечественной войны. Вся прибыль будет направлена подопечным благотворительного фонда «Старость в радость».

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Серия состоит из четырех открыток, нарисованных простым карандашом. Такая техника, по замыслу художника Сергея Чиненова, делает иллюстрации, приближенными к эпохе 40-х годов и придает им исторической лаконичности.

«Животные спасли сотни тысяч человеческих жизней во время войны. Возможно, некоторые ветераны остались живы только благодаря их отличной работе и беспрекословному исполнению своего долга - помогать человеку в любой ситуации, даже если она будет стоить им жизни», - подчеркнули авторы проект.

Любой желающий может выбрать на сайте «Зверопочты» понравившуюся ему открытку, указать адресата и карточка с «героическим зверем» отправится в нужный пункт. Стоимость открытки - 100 рублей.

Купить авторскую серию открыток можно на сайте интернет-проекта «Зверопочта», в котокафе «Республика Кошек» на Якубовича, 10, и в «Республике котов» на Литейном, 60.