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Картина дня: погода на 9 мая и новый вице-губернатор Петербурга

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© Фото: tabletvote.com

Темы дня

Что синоптики обещают Северной столице на День Победы, кто будет отвечать за молодежную политику в Смольном.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала погода на 9 мая в Петербурге. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали канал «Piter tv» (12:00), «АиФ - Петербург» (12:15) и «Водитель Петербурга» (12:35).

В нынешнем году День Победы в Северной столице станет одним из самых холодных за последние полвека. Об этом заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов на своей странице в Facebook.

Согласно его прогнозу, днем 8 и 9 мая температура воздуха составит не более пяти градусов выше нуля. «Холоднее были только революционные годы 1917 и 1918, там чуть выше нуля градусов. Так что рекорда не побьем, но в пятерку войти можем», - написал Колесов.

Ранее синоптик спрогнозировал неблагоприятные погодные условия в течение всей первой декады мая. При этом наиболее низкая температура ожидается 6, 7 и 8 мая. В ночные часы прогнозируются заморозки до минус двух градусов, днем воздух будет прогреваться максимум до шести-семи градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, вся первая декада мая будет холодной. В середине месяца в Петербург придет антициклон, начнутся теплые и сухие дни.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стал новый вице-губернатор Петербурга Константин Серов. Сегодня, 4 мая, Георгий Полтавченко подписал распоряжение о его назначении. 

Днем ранее, 3 мая, депутаты городского Законодательного собрания одобрили кандидатуру Серова. За назначение проголосовали 32 парламентариев, против - 13, четверо воздержались.

Серов будет контролировать взаимодействие с федеральными органами государственной власти и государственной политики, а также связью с общественными и молодежными организациями.

Константин Серов был депутатом пяти созывов парламента Петербурга, а в мае 2013 года был назначен главой администрации Невского района. До Серова за молодежную политику Северной столицы отвечал вице-губернатор Александр Говорунов.

Обязанности главы администрации Невского района с 4 мая возложены на первого заместителя Сергея Оверчука.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Санкт-Петербург.ру» и «Фонтанка.ру».

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