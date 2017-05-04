В сквере на Манежной площади 6 мая станцуют «Вальс Победы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

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Уличная танцевальная акция стартует в 15:30. Чиновники и молодежь воссоздадут атмосферу Ленинграда сороковых годов.

Прозвучат песни военных лет - «Горит свечи огарочек», «В лесу прифронтовом», «Давно мы дома не были», «Смуглянка» и другие.

«В сквере на Манежной оживут картины прошлого - танцевальная реконструкция военной эпохи от начала 1941-го и до конца 1945-го года», - говорится в сообщении пресс-службы.

В финале под мелодию «Вальса 45-го года» танцоры пригласят ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы станцевать вместе с ними «Победный» вальс.