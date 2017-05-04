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ФСИН запретила Навальному выезжать из страны

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© Фото: Евгений Фельдман для проекта "Это Навальный"

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Адвокат оппозиционера рассказал, что он не должен спрашивать разрешения у инспекции.

Уголовно-исполнительная инспекция ФСИН запретила оппозиционному политику Алексею Навальному выезжать за пределы страны. Об этом на своей странице в Twitter сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

"Позвонила начальница уголовно-исполнительной инспекции, где отмечается Навальный, и требовала, чтоб он не смел и думать выехать за рубеж! Очень настоятельно просила передать, что осужденным выезжать за границу законом запрещено!" - написал он.

При этом Кобзев рассказал "Медиазоне", инспекция не имеет отношения к выезду Навального за границу. "Если он поедет лечиться, и если на период лечения выпадет день, в который он должен будет отмечаться, то тогда уведомим письменно инспекцию о том, что мы в такой-то день не придем. Если день не выпадет, то тогда мы ничего не должны: ни разрешение получать, ни уведомлять", - заявил он.

Ранее Навальный сообщил, что ему выдали загранпаспорт после пяти лет запрета выезда из страны. Оппозиционер хочет поехать за рубеж лечить глаз после нападения с зеленкой. "Занятные новости от моего адвоката. То есть загранпаспорт дали, но выезжать запрещено. А зачем он мне тогда? Рыбу заворачивать?" - прокомментировал ситуацию политик на своей странице в Twitter.

В конце апреля мужчины напали на Алексея Навального у офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве и плеснули ему в лицо зеленкой. Приехавшие на место полицейские отказались изымать записи камер наблюдения. Днем 3 мая стало известно, что повторный приговор по "Кировлесу" вступил в силу и запретил Навальному участвовать в выборах президента. Навальный намерен его обжаловать в Европейском суде по правам человека.

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