  • 4 Май 2017
USD 05.05.2017 57.5714 +0.4787
USD ММВБ 18:17 58.03800  
EUR 05.05.2017 62.7298 +0.4074
EUR ММВБ 18:17 63.5230  
Нефть($) 04.05.2017 49.51 2.06
Нефть(p) 04.05.2017 2850.36 +141.31

По улицам Петербурга 6 мая проедут «машины Победы»

Автор:


© Фото: Михаил Карузин / fotokto.ru

Темы дня

Автоколонна будет двигаться от Московского шоссе к Дворцовой площади.

По улицам Петербурга 6 мая проедут «машины Победы» - колонна военной техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об этом сообщили в Смольном.

Автоколонна начнет движение в 13 часов с Московского шоссе, 16, и проедет по следующему маршруту: Московское шоссе - площадь Победы - Московский проспект - Лиговский проспект - площадь Восстания - Невский проспект – Дворцовая площадь – Дворцовый мост – Стрелка Васильевского острова.

На стрелке В.О. запланирована небольшая остановка. Далее движение будет продолжено по Биржевому мосту до Кронверкской набережной – Троицкий мост – Садовая улица – Невский проспект. К 15:30 техника подъедет к Дворцовой площади.

Все желающие до 18 часов смогут сфотографироваться с «машинами Победы». В это же время члены военно-исторических клубов РОО «Эпоха» расскажут об истории каждой машины и ее экипажа.

Петербуржцы и гости города увидят штабные автомобили ГАЗ-М1, ГАЗ-67 и «Виллис», пулеметные бронеавтомобили БА-20М и БА-64Б, грузовики ГАЗ-АА (известный как «полуторка»), Студебеккер и Додж 3/4, а также полевую кухню КП 2-48.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

    Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

    читать далее →

    Джаз и шаверма: куда сходить в Петербурге москвичу

    Легендарные места Северной столицы, которые обязан посетить каждый приехавший из столицы турист.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.05.17
    Как я построил дом из газобетона
    28.04.17
    Выбор пледа: внимание на материал
    28.04.17
    Пуаро жив!
    27.04.17
    Как выбрать качественную автономную канализацию
    27.04.17
    Как безболезненно провести ребрендинг
    25.04.17
    Бассейн на даче: как сделать дачный отдых особенным?
    25.04.17
    Плюсы и минусы пластиковых окон
    24.04.17
    Зачем нужен репетитор по физике и как его выбрать?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm