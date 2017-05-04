По улицам Петербурга 6 мая проедут «машины Победы» - колонна военной техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об этом сообщили в Смольном.

Автоколонна начнет движение в 13 часов с Московского шоссе, 16, и проедет по следующему маршруту: Московское шоссе - площадь Победы - Московский проспект - Лиговский проспект - площадь Восстания - Невский проспект – Дворцовая площадь – Дворцовый мост – Стрелка Васильевского острова.

На стрелке В.О. запланирована небольшая остановка. Далее движение будет продолжено по Биржевому мосту до Кронверкской набережной – Троицкий мост – Садовая улица – Невский проспект. К 15:30 техника подъедет к Дворцовой площади.

Все желающие до 18 часов смогут сфотографироваться с «машинами Победы». В это же время члены военно-исторических клубов РОО «Эпоха» расскажут об истории каждой машины и ее экипажа.

Петербуржцы и гости города увидят штабные автомобили ГАЗ-М1, ГАЗ-67 и «Виллис», пулеметные бронеавтомобили БА-20М и БА-64Б, грузовики ГАЗ-АА (известный как «полуторка»), Студебеккер и Додж 3/4, а также полевую кухню КП 2-48.