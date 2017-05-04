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AFP: Франция предоставила политическое убежище Петру Павленскому

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© Фото: Виталий Белоусов / РИА «Новости»

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При этом адвокат художника ничего об этом не знает.

Власти Франции предоставили политическое убежище художнику Петру Павленскому. Об этом на своей странице в Twitter сообщает AFP со ссылкой на адвоката Павленского.

При этом «Газета.ру» пишет, что российский адвокат Дмитрий Динзе, представляющий интересы Павленского, ничего не знает о получении художником убежища во Франции. По словам Динзе, он не знает, «откуда СМИ взяли такую информацию».

В середине января 2017 года Павленский покинул Россию и попросил убежище во Франции, вместе с ним его подруга и двое их детей. Художника обвиняют в избиении одного из актеров «Театра.doc», а также в попытке изнасилования актрисы Анастасии Слониной.

В отношение Павленского возбуждено уголовное дело об избиении. В апреле ему официально запретили выезд из страны из-за неоплаченного штрфа, хотя на тот момент Павленский уже был за рубежом.

В рамках акции «Угроза» Петр Павленский в ноябре 2015 года поджег дверь здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Мещанский районный суд Москвы приговорил Павленского за поджог двери к штрафу в полмиллиона рублей за повреждение объекта культурного наследия.

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