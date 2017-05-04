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Смольный создал рабочую группу для поиска сувениров-фальшивок Кубка конфедераций

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© Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

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Несоблюдение закона грозит юрлицам штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Смольный создал рабочую группу для поиска сувениров-фальшивок Кубка конфедераций. Об этом сообщает АБН со ссылкой на руководителя петербургского управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) Вадима Владимирова.

В специальную группу вошли представители Смольного и правоохранительных органов. Контролировать соблюдение требований ФИФА и российских законов городская администрация будет при поддержке УФАС.

По словам Владимирова, недобросовестной конкуренцией могут признать незаконное использование символики соревнований, осуществление любых видов маркетинга с использованием символики без разрешения организаторов и обращение к любым тождественным или сходным логотипам.

Распространение рекламы в период проведения Кубка конфедераций могут разрешить только при наличии соответствующего договора или письменного согласия ФИФА. Рекламу товаров партнеров ФИФА будут допускать только с соблюдением ряда правил

Реклама производителей вина, пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, должна содержать только наименование продукции или название производителя. Распространять подобную информацию разрешат только в местах проведения спортивных мероприятий.

В дни проведения матчей торговлю в двухкилометровой зоне стадиона могут вести исключительно партнеры ФИФА. Несоблюдение закона грозит юридическим лицам штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Перечень, за что могут оштрафовать, можно посмотреть на сайте УФАС.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. В преддверии матчей в Северной столице на Конюшенной площади на два дня откроется парк чемпионата, он будет работать с 12 до 20часов 20 и 21 мая, вход свободный.

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