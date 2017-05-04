Названы самые удобные для жизни и развлечений районы Петербурга

Аналитики «Яндекса» назвали самые удобные для жизни и развлечений районы Петербурга. Они изучили карты с различными организациями и определили места, в пешей доступности от которых есть все необходимое.

В рейтинге районов, подходящих для жизни, выше находятся районы, где на большей части жилой территории удобно расположены магазины, школы, детские сады, парикмахерские и другие необходимые в быту организации.

Рейтинг районов по выбору развлечений, в свою очередь, учитывает местоположение ресторанов, музеев, театров, баров и других мест для досуга.

Лидером в обоих рейтингах стал Центральный район. Согласно исследованию, хуже всего с инфраструктурой в Петродворцовом и Красногвардейском районах.

Два района Северной столицы стали наиболее контрастными. Во Фрунзенском районе удобно жить, однако мало мест для развлечений. В жилой части Кронштадтского района много мест, где можно провести досуг, но не хватает больниц и поликлиник.

Самые удобные для жизни районы Петербурга: Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Фрунзенский, Василеостровский, Кировский, Приморский, Невский, Московский и Выборгский.

Самые удобные для развлечений районы Петербурга: Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский, Кронштадтский, Кировский, Приморский, Выборгский, Фрунзенский и Невский.