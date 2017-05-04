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На Россию и Украину хотят наложить санкции из-за "Евровидения"

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© Фото: Владимир Астапкович / РИА "Новости"

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Речь идет о лишении спонсорского финансирования и отстранении от конкурса на три года.

Европейский вещательный союз (ЕВС) хочет наложить санкции на Россию и Украину за нарушения регламента конкурса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ZDF.

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"Будут ли санкции против России и Украины? Да, должны быть, так как был нарушен устав... Уведомление будет дано после "Евровидения", вероятно, в рамках встречи 12 июня", - рассказал председатель референтной группы конкурса Франк-Дитер Фрайлинг.

По его словам, Киев должен был обеспечить участие всех конкурсантов, однако обязательство было нарушено с запретом на въезд на территорию страны российской певицы Юлии Самойловой.

"С точки зрения Украины, она действовала согласно законодательству, однако с точки зрения ЕВС - это все равно нарушение устава", - отметил Фрайлинг. РФ же, по его словам, не обеспечивала присутствие своей делегации на различных обязательных встречах в начале года, чем также нарушила правила.

Как добавил председатель референтной группы, сомнений в том, что определенные взыскания будут применены, нет, остается открытым лишь вопрос объема этих мер. Среди возможных вариантов - штрафные санкции, лишение спонсорского финансирования, а также отстранение от участия в конкурсе сроком до трех лет.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Украина закрыла Самойловой въезд из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины.

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